Crime Boss: Rockay City, annunciata la data di uscita su Steam assieme al DLC Cagnali's Order

Che cos'è Crime Boss: Rockay City?

Crime Boss: Rockay City è uno sparatutto single e multiplayer strutturato a missioni e con elementi da heist game alla Payday. È disponibile dallo scorso 28 marzo su PC tramite Epic Games Store, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono arrivate a giugno.

Il gioco si distingue per la presenza di numerose stelle del cinema action degli anni '80 e '90, tra cui Michael Madesn, Chuck Norris, Michael Rooker, Vanilla Ice e Kim Basinger. I giocatori vestono i panni di Travis Baker, un criminale determinato a diventare il boss della malavita della fittizzia Rockay City. Per farlo sarà necessario gestire delle bande di criminali ed entrare in azione in prima persona durante le missioni, da soli o in compagnia di amici e altri giocatori grazie al multiplayer. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Crime Boss: Rockay City.