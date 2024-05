Deadpool & Wolverine, il nuovo teaser trailer include sequenze inedite del film

Deadpool & Wolverine è protagonista di un nuovo teaser trailer realizzato in occasione dell'apertura delle prevendite dei biglietti, che include sequenze inedite del film rispetto a quanto visto finora.

Esattamente a un mese di distanza dal primo trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine, il teaser vede il personaggio interpretato da Ryan Reynolds infrangere come al solito la quarta parete e rivolgersi direttamente agli spettatori nel promuovere la pellicola.

Nel video possiamo dare una nuova occhiata al gigantesco cadavere di Ant-Man ("oh! Paul Rudd finalmente è invecchiato!"), trovare palesi citazioni di Mad Max: Fury Road e scene di combattimento fra i due protagonisti.

Non c'è dubbio che l'atteso crossover prometta bene, ma per scoprire se davvero l'ingresso di Deadpool nell'MCU sia entusiasmante come immaginiamo bisognerà attendere ancora qualche settimana.