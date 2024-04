Deadpool & Wolverine: ecco il nuovo trailer del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Come suggerito dalla premesse, quello tra Deadpool e Wolverine sarà un rapporto caratterizzato da alti e bassi, scontri a fil di lama e di unghie affilate, situazioni folli, battute sagaci e tanto umorismo.

Data di uscita e cast

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Deadpool & Wolverine debutterà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 luglio.

La pellicola fa parte della Fase 5 dell'Universo Cinematografico Marvel ed è diretta da Shawn Levy (Una notte al Museo, Free Guy). Nel cast, come già accennato, troviamo il gradito ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine dopo Logan - The Wolverine del 2017 e Ryan Reynolds in quelli dello scapestrato Deadpool, mentre Jennifer Garner riprende il ruolo di Elektra.

Il cast è composto anche da Stefan Kapicic (Piotr Rasputin/Colosso), Shioli Kutsuna (Yukio), Rob Delaney (Peter) , Brianna Hildebrand (Ellie Phimister), Morena Baccarin (Vanessa), Emma Corrin (Cassandra Nova) e Matthew Macfayden (Agente Paradox).