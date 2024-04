Spider-Man: Tom Holland vorrà sempre fare nuovi film, ma deve proteggerne l'eredità

Bisogna proteggere l'eredità di Spider-Man

Tom Holland ha interpretato Spider-Man in tre film principali e negli Avengers

Holland ha dichiarato di voler prima di tutto proteggere l'eredità della serie di Spider-Man.

"Finché non avremo una nuova storia adeguata, abbiamo un'eredità da proteggere", ha detto. "Il terzo film è stato così speciale sotto tanti aspetti che dobbiamo essere sicuri di fare la cosa giusta".

Holland ha poi aggiunto che, per la prima volta nella serie di Spider-Man, è coinvolto nel processo creativo "sin dagli inizi" e si sta divertendo. "È solo un processo in cui osservo e imparo. È una fase molto divertente per me. Come ho detto, tutti vogliono che accada. Ma vogliamo essere sicuri di non esagerare proponendo sempre le stesse idee".

