Microsoft Copilot: le novità dell'intelligenza artificiale su Surface Pro 10 e Surface Laptop 6

Microsoft è tra i principali attori del segmento dell'intelligenza artificiale, nonché partner fondamentale di OpenAI: la collaborazione con l'azienda californiana è alla base di Microsoft Copilot, l'assistente virtuale sempre più integrato in Windows 11, nel browser Edge e nel pacchetto Office 365. Con Surface Laptop 6 e Surface Pro 10 , il colosso di Redmond ha introdotto dispositivi che fanno leva sull'IA per aumentare la produttività e migliorare le prestazioni. Siamo stati all'evento di presentazione delle nuove funzionalità di Microsoft Copilot in quel di Milano, ecco com'è andata.

I nuovi PC Surface IA

Il nuovo Surface Laptop 6

La Milano Design Week ha fatto da palcoscenico alla presentazione italiana dei nuovi dispositivi Surface per le aziende che integrano le funzionalità IA.

Surface 10 Pro for Business e Surface Laptop 6 for Business sono infatti disponibili per il mercato italiano e sono accompagnati dai nuovi processori Intel Core Ultra con NPU e dal nuovo tasto dedicato a Microsoft Copilot. La nuova proposta per le aziende del colosso di Redmond punta tutto sul supporto delle unità di calcolo dedicate all'intelligenza artificiale e sulle funzionalità integrate nei suoi servizi, da Windows 11 al pacchetto Microsoft 365.

Surface Pro 10 e l'integrazione di Copilot

Surface Pro 10 promette prestazioni fino al 53% più veloci rispetto al suo predecessore, mentre Surface Laptop 6 raddoppia la velocità rispetto a Surface Laptop 6, con miglioramenti che - grazie all'intelligenza artificiale - si estendono alla durata della batteria e alla sicurezza.

Va sottolineato però che, al di là delle integrazioni IA già disponibili nel pacchetto Office e nel browser Edge, al momento il tasto dedicato a Copilot non porta alcun vantaggio: Microsoft sta lavorando alla completa integrazione dell'IA nei suoi dispositivi e nel corso dei prossimi mesi inizieremo a vedere nuove funzionalità raggiungibili direttamente dall'interfaccia di Windows 11.