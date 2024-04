Kingdom Come Deliverance 2: i combattimenti saranno più accessibili ma resteranno realistici

Per quanto riguarda il primo punto, il sistema di combattimento in prima persona tanto apprezzato nel primo capitolo della serie tornerà anche in Kingdom Come Deliverance 2, con alcuni accorgimenti e modifiche da parte degli sviluppatori per renderlo più accessibile ma senza intaccarne la profondità e la sensazione di realismo.

Grazie a un'intervista concessa da Tobias Stolz-Zwilling, PR manager di Warhorse Studios, sono arrivati dei nuovi interessanti dettagli su Kingdom Come Deliverance 2 , in particolare per quanto riguarda il sistema di combattimento , la reattività del mondo di gioco alle azioni del giocatore e l'impiego del motore grafico CryEngine .

Squadra che vince non si cambia

Uno dei primi scatti di Kingdom Come Deliverance 2

Come sappiamo Kingdom Come Deliverance 2 è in sviluppo con il CryEngine, una scelta peculiare considerando che molti studi si stanno indirizzando verso l'Unreal Engine 5. Il motivi dietro a questa decisione in realtà sono semplici, , ovvero l'esperienza maturata dal team con il precedente gioco il motore grafico di Crytek e le personalizzazioni apportate nel corso degli anni.

"La risposta più semplice sarebbe che siamo rimasti con il CryEngine perché tutte le nostre pipeline interne sono costruite attorno ad esso. E sono sicuro che ogni sviluppatore sulla terra si lamenta del motore che sta usando e sogna qualcosa di diverso: è il modo naturale delle cose. "

Tuttavia, già nei primi giorni di sviluppo del primo Kingdom Come Deliverance, abbiamo adattato pesantemente il CryEngine per renderlo adatto alle nostre esigenze, e lo stiamo facendo anche oggi. Sono sicuro che è molto diverso da quello che si potrebbe definire "un CryEngine", ma siamo comunque felici di averlo: fa quello che ci serve e in tutta onestà. Se si guarda al primo KCD, sono fermamente convinto che il gioco sia invecchiato visivamente molto bene grazie al motore.

Henry tornerà in Kingdom Come Deliverance 2

Infine, il PR di Warehorse ha parlato dei passi in avanti fatti in termini di interazioni tra giocatore, mondo di gioco e PNG.

"Non generiamo nessun PNG magicamente alle vostre spalle. Quindi, se un PNG vi vede commettere un crimine, vi affronterà direttamente (a seconda delle sue statistiche, delle vostre statistiche, del vostro aspetto, della vostra reputazione - come potete vedere ci sono molti elementi GDR), oppure scapperà, chiamando la guardia più vicina che cercherà di prendervi", ha aggiunto Stolz-Zwilling.

"Se per caso ve ne siete andati quando la guardia è arrivata, i PNG della zona saranno più vigili di prima e superare i check per le abilità da ladro potrebbe essere più difficili. Ma questo vale in entrambi i casi. Se vi trovate con un'arma insanguinata accanto a una povera vittima, potrebbero collegare il crimine a voi. In generale, il mondo dovrebbe offrire più incontri casuali, o persone che vi gridano qualcosa... ora potete anche dare una risposta rapida in una nuova modalità che permette di selezionare una risposta rapida con un pulsante e che vi permette di interagire con il mondo di Kindom Come Deliverance in modo più naturale senza bloccarvi in una schermata di dialogo.

Vi ricordiamo che Kingdom Come Deliverance 2 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC nel corso del 2024. Se già non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima con tutto quello che sappiamo sul nuovo GDR di Warhorse.