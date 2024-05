Paper Mario: Il Portale Millenario, il trailer di lancio ci ricorda che l'uscita è alle porte

Il debutto nei negozi del remake di Paper Mario: Il Portale Millenario per Nintendo Switch si avvicina a grandi passi e per questo motivo Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio , che ricorda la data di pubblicazione fissata al 23 maggio .

In rifacimento di un grande gioco

Per chi non lo conoscesse, Paper Mario: Il Portale Millenario è il rifacimento dell'apprezzato GDR uscito nell'ormai lontano 2004 su GameCube, che su Nintendo Switch può vantare una risoluzione maggiore e texture, illuminazione, geometrie, animazioni e non solo di migliore qualità che rendono le immagini a schermo ancora più vivaci e vibranti che in passato. Inoltre, si passa dal formato video 4:3 impiegato sui cari vecchi TV a tubo catodico allo standard 16:9 dei giorni nostri.

Anche il sonoro è stato rinnovato e sono state aggiunte alcune modifiche e accorgimenti al gameplay per migliorare l'esperienza di un gioco già fondamentalmente strabiliante all'epoca. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario per Nintendo Switch. Nel gioco, Mario viene invitato nella città di Rogueport da Peach, che afferma di aver scoperto il segreto dietro a un grande tesoro nascosto al suo interno. Chiaramente le cose non andranno nel migliore dei modi e il baffuto idraulico dovrà partire all'avventura, sia per fare luce sul mistero dietro al Portale Millenario, che per salvare per l'ennesima volta Peach dai cattivoni di turno.