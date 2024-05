Sand: un gameplay trailer per lo sparatutto PvPvE nel deserto, aperte le iscrizioni alla beta

Il filmato in particolare si focalizza sui match PvP di questo peculiare titolo, dove i giocatori comandano dei giganteschi macchinari con gambe meccaniche, chiamati Trampler, che si spostano nel deserto dell'inospitale pianeta Sophie. Come possiamo vedere, sarà possibile ingaggiare degli scontri tra Trampler usando cannoni e altre armi montante, oppure partire all'arrembaggio e affrontare i giocatori a viso aperto con armi da fuoco, come fucili e pistole.

In occasione del TinyBuild Connect andato in onda questa sera, è stato presentato il primo gameplay trailer di Sand , uno sparatutto in prima persona con ambientazione open world con scontri PvPvE, annunciando al contempo l'arrivo di una beta quest'estate.

La beta di Sand inizia quest'estate

Sand è ambientato in un universo alternativo, dove nel 1910 l'umanità ha iniziato a esplorare lo spazio e colonizzare altri pianeti, con l'impero austro-ungarico in prima linea. Sophie era un pianeta ricco di risorse, ma una catastrofe ambientale lo ha colpito costringendo alla fuga gran parte della popolazione. Ora solo alcuni temerari giungono su questo pianeta per mettersi alla ricerca di tesori dal valore incommensurabile.

Oltre che in battaglia, i Trampler sono un pilastro delle dinamiche di gioco a tutto tondo, dato che rappresentano l'unico mezzo sicuro per spostarsi tra le lande sabbiose e infestate di mostri, oltre che di altri giocatori, e rappresentano al tempo stesso una base mobile da costruire e potenziare a piacimento.

Sand al momento è in sviluppo per PC e sarà distribuito su Steam, ma non ha ancora una finestra di lancio ufficiale. In compenso, come detto in apertura, è in arrivo una beta, che si svolgerà durante il corso di questa estate. Se siete interessati potete iscrivervi a questo indirizzo.