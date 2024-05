Kingmakers, nel nuovo trailer ci sono motociclette e carri armati

Kingmakers, il folle sparatutto che ci mette al comando di soldati moderni trasportati per qualche motivo nel medioevo, è stato presentato durante il tinyBuild Connect 2024 con un nuovo trailer in cui combattiamo a bordo di motociclette e carri armati.

Annunciato lo scorso febbraio, Kingmakers potrebbe essere il prossimo fenomeno su Steam e il perché è presto detto: quante volte abbiamo immaginato di poter viaggiare indietro nel tempo e partecipare alle battaglie medievali equipaggiati però con armi da fuoco e corazzature attuali?

La formula sembra davvero frenetica e spettacolare, e in questo video si concretizza anche nell'impiego di veicoli come appunto le moto e i blindati, che possiamo utilizzare per sbaragliare le truppe nemiche che si muovono a cavallo o a piedi.