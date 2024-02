Kingmakers annunciato con un trailer esplosivo, potrebbe essere il prossimo fenomeno su Steam

Trailer e dettagli

Kingmakers è un gioco sandbox d'azione/strategia con elementi da city builder per giocatori singoli o affrontabile in cooperativa. Offre battaglie simulate in tempo reale ambientate in un Medioevo dilaniato dalla guerra, in cui entraranno in campo degli eroi moderni... letteralmente. Con tanto di automobili e fucili, a dirla tutta.

Il gioco è stato sviluppato da Redemption Road Games e pubblicato da tinyBuild. Il team di sviluppo è formato da venti persone e ha dedicato più di quattro anni a creare Kingmakers, sperando che si riveli un'esperienza coinvolgente. "Il nostro focus è stato sulla tecnologia all'avanguardia, spingendo i limiti del motore Unreal Engine per offrire un'esperienza di gioco senza pari." Ha dichiarato il team di sviluppo, che si è detto fiducioso sulla capacità del gioco di distinguersi dagli altri giochi sviluppati con Unreal Engine.

Redemption Road Games ha anche indicato alcune delle sue fonti d'ispirazione: la serie Mount and Blade, Deep Rock Galactic, Kingdom Come Deliverance, Chivalry, la serie Stronghold, World War Z e tante altre, per un mix che si annuncia come unico.

Kingmakers uscirà in accesso anticipato su Steam nel corso del 2024, anticipato da Playtest e demo per cercare i feedback della comunità, a quanto pare già in fermento. L'invito, quindi, è quello di aggiungerlo alla lista dei desideri, nel caso vi interessi rimanere aggiornati sullo stato dei lavori di Kingmakers.