Apple Vision Pro: la seconda generazione è prevista tra almeno 18 mesi

Gurman ha notato che Apple sta analizzando attentamente i motivi per cui i clienti restituiscono i Vision Pro di prima generazione , inviando feedback dai negozi al dettaglio alla sede centrale per contribuire a perfezionare la versione successiva del dispositivo.

Se il quadro pareri non restituisce un prodotto perfetto, tante sono le perplessità, oltre al prezzo elevato di 3,499 dollari, che il lancio del visore made in Cupertino ha già sollevato.

Il lavoro sul successore di Apple Vision Pro era già in corso prima dell'annuncio ufficiale durante il WWDC 2023, tuttavia il colosso californiano si trova ancora a dover stabilire un obiettivo di vendite per la versione attuale prima di fare i conti con una successiva iterazione.

La notizia esclude dunque la possibilità che Vision Pro segua un ciclo annuale di aggiornamenti , in contrasto con altri prodotti della casa come iPhone o Apple Watch, suggerendo piuttosto un periodo di aggiornamento più prolungato, addirittura superiore a quello di iPad.

Eredità prematura

L'eventuale successore del visore sarebbe previsto da alcuni addirittura nel 2027

Dal verdetto scaturito all'inizio del mese, si evince che la rivoluzione tecnologica perseguita da Apple è ancora in fase di sviluppo.

Nonostante dimostrazioni impressionanti e recensioni generalmente positive, l'utilizzo quotidiano di Apple Vision Pro può risultare complesso, con questioni come peso e un'interfaccia ancora in fase embrionale che aggiungono consapevolezza alla valutazione di un investimento importante.

C'è da dire che i prodotti di prima generazione di Apple raramente sono stati privi di imperfezioni, e che Vision Pro di seconda generazione potrà beneficiare delle critiche attuali.

Mentre i sostenitori del prodotto vedono le attuali imperfezioni alla stregua delle prime versioni di iPhone, iPad e Apple Watch, suggerendo la risolvibilità in fasi future, l'analista Ming-Chi Kuo prevede il lancio della seconda generazione addirittura nel 2027, e solo in caso di dovuti adeguamenti di prezzo.

Nel mentre, non si prevedono aggiornamenti hardware per il visore, lasciandolo così potenzialmente senza miglioramenti per un periodo di circa 54 mesi, dalla presentazione della prima generazione alla seconda.

Il rapporto non fornisce poi chiari dettagli sul successore di Apple Vision Pro o su una eventuale versione più economica.

Tuttavia, fonti come The Information e Bloomberg indicano la possibilità che Apple lanci una versione più accessibile intorno al 2025, un modello meno costoso caratterizzato da un display e un chipset meno avanzati, passando a un SoC iPhone invece di uno Mac e utilizzando materiali meno premium per contenere i costi.