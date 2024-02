Magic: The Gathering Universes Beyond: scopriamo nel dettaglio l’espansione dedicata a Fallout

Se amate Magic: The Gathering e il mondo postatomico di Fallout, questa espansione degli Universes Beyond si prospetta un ottimo punto di incontro.

Dopo lo straordinario successo del crossover con il Signore degli Anelli, Magic The Gathering e Wizards of the Coast hanno in programma una nuova espansione incentrata sul formato Commander dedicata all'universo di Fallout. Composta da quattro mazzi precostruiti e una serie di bustine per collezionisti, questa nuova collaborazione promette di essere quanto più fedele possibile allo storico mondo videoludico con "carte che citano o danno vita a momenti di ogni videogioco della serie" come ha detto Annie Sardelis, senior game designer di Wizards of the Coast. Ciascuno dei quattro mazzi Commander ruota attorno a un videogioco principale: Sopravvissuti Agguerriti ha come comandante Dogmeat Amico Fedele e ha come riferimento Fallout 4; Scienza! ruota tutto intorno agli artefatti e ha come carta principale la Dottoressa Madison Li di Fallout 3; Minaccia Mutante è quello più legato a Fallout 76 e ha come comandante Il Saggio Uomo Falena; mentre chiude il quartetto Cesar, Imperatore della Legione che guida il mazzo Ave Cesare ispirato a Fallout New Vegas. In questo speciale sulla nuova espansione dedicata a Fallout di Magic: The Gathering vi racconteremo delle nuove carte, delle ristampe più pregiate, delle meccaniche speciali introdotte in questo set e di tutte le varianti di cui i collezionisti possono andare a caccia all'interno delle bustine speciali che usciranno, insieme al resto del set, l'8 marzo.

Sopravvissuti Agguerriti Tutti i fan dell'ormai iconico Dogmeat non possono lasciarsi sfuggire il suo mazzo che si fonda sull'essere quanto più fedeli possibile a una creatura potenziandola "Questo mazzo ruota tutto attorno all'idea di potenziare una singola creatura con auree ed equipaggiamenti" spiega Sardelis "a cui si aggiunge la meccanica delle pedine Rottami, che abbiamo inserito per far sentire i giocatori dei veri e propri raccoglitori di rottami mentre giocano a Magic". Dogmeat, infatti, ha come funzione primaria quella di macinare il mazzo alla ricerca di equipaggiamenti e auree e la creazione delle pedine Rottami che hanno come effetto quello di esiliare la prima carta del mazzo la possibilità di giocarla durante il turno. A fare compagnia a Dogmeat c'è anche la Comandante Sofia Daguerre la cui abilità si chiama Crash Landing, l'esatto nome della missione durante la quale la si incontra. Essendo rimasta intrappolata nello spazio durante la guerra nucleare, quando torna sulla Terra Daguerre si schianta con la sua capsula e la sua carta di Magic le permette, anche nel turno avversario grazie a Lampo, di distruggere una creatura leggendaria avversaria, un'ottima rimozione a costo quattro che lascia sul campo un 1/3. In questo mazzo, poi, troviamo anche una carta molto speciale che i fan del videogioco riconosceranno immediatamente: Idolized. Essere idolatrato all'interno del gioco da un determinato gruppo o fazione porta immensi benefici, in Magic: The Gathering è un'Aura che conferisce a una creatura +X/+X (dove X è il numero di permanenti controllati non terra) quando attacca da sola. I mazzi non sono mai dedicati a un singolo titolo, ne è la prova il fatto che in Sopravvissuti Agguerriti si trovano carte di Fallout 3, Fallout 76 e Fallout 4 Un altro personaggio iconico (ma di Fallout 3) presente in questo mazzo è Three Dog, Galaxy News DJ. In questo mazzo tutto incentrato sulle auree, questa carta moltiplica l'effetto di uno di questi potenziamenti per ogni creatura attaccante semplicemente pagando due mana incolori e sacrificandolo. "È una sorta di traduzione in Magic del fatto che lui racconta alla radio ciò che succede nella Wasteland" ha detto Dane Olds, lead designer delle armi e dei personaggi di Bethesda. Chiude questo deck la ristampa di una carta molto apprezzata dalla community e perfetta per un mazzo pieno di equipaggiamenti: il Paladino di Acciaio Puro, ora ripensato con una delle iconiche tute dell'universo di Fallout. "Vedere un soldato con il Fucile Laser e la Mitragliatrice esattamente come li ho disegnati quasi 15 anni fa su una carta di Magic è semplicemente incredibile" continua Olds, "non credevo avrei mai visto questo giorno".

Scienza! Non ci poteva essere una meccanica migliore dei segnalini energia per rappresentare il lavoro della dottoressa Madison Li nel campo della robotica Nell'universo di Fallout i robot hanno un ruolo fondamentale e la Dottoressa Madison Li è al comando di un mazzo pieno di automi ed energia per soddisfare le esigenze di tutti coloro che sono appassionati di artefatti. La comandante di questo mazzo, infatti, ruota attorno ai segnalini energia che si accumulano ogni qualvolta viene giocato un artefatto. Con questa creatura potrete, tappandola, potenziare un'altra creatura, pescare o far tornare un artefatto dal cimitero al campo di battaglia. Una delle carte centrali di questo mazzo, poi, è Liberty Prime, un automa presente in Fallout 3 e 4 che ora fa da ariete da sfondamento. Un altro protagonista inaspettato di questo deck è il detective sintetico più famoso dell'apocalisse, Nick Valentine. Per lui è stata inclusa la meccanica dell'investigazione all'interno del set in cui non poteva mancare anche la sua estetica noir e fumosa. Le citazioni, poi, continuano con la Saga Vault 112: Sadistic Simulation, un luogo di vitale importanza nella storia del terzo capitolo della serie. Questa Saga fornisce parecchi segnalini energia e permette di mettere in gioco una carta dalla cima del mazzo senza pagarne il costo. Sicuramente, vista l'identità di colore blu/rossa, questo incantesimo sarà molto ricercato dopo l'uscita dei mazzi. Avere tutti e sette i bobblehead di questa espansione sarà senza dubbio l'obiettivo di moltissimi collezionisti che vorranno esporli, magari in una delle versioni serializzate che saranno disponibili Tra robot e artefatti, poi, non poteva mancare anche l'iconica Power Armour in veste di equipaggiamento per ammantare qualunque creatura del potere postatomico di Fallout. Visto che necessita di costante alimentazione, questa carta consuma parecchi segnalini energia ma conferisce potenziamenti a non finire. In questo mazzo, infine, troviamo tutti e sette i bobblehead di questa espansione: degli artefatti ispirati alle sette caratteristiche S.P.E.C.I.A.L. che oltre ad aggiungere un mana di qualsiasi colore vanno a modificare il gioco in modi diversi in base al numero di bobblehead in gioco. In questo mazzo, poi, c'è anche una preziosa ristampa di Produzione Meccanizzata e del Simulacro Solenne.