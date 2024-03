Kingmakers: lo 'sparatutto nel medioevo' è più profondo di quanto sembra, il team ne parla

Kingmakers, da poco annunciato, è un nuovo gioco d'azione e sparatutto ad ambientazione medievale. In breve, possiamo andare sul campo di battaglie e abbattere guerrieri in armature e spadone con il nostro fidato mitra e magari con un attacco ad area con un elicottero. Un mix esilarante che ha subito attirato l'attenzione del pubblico.

In un nuova intervista, il team ha parlato del fatto che lo scopo del team è creare un gioco storicamente accurato, il che significa ad esempio che Kingmakers avrà battaglie campali, con moltissimi soldati e non solo qualche dozzina di nemici. Tutto questo, però, doveva essere ottenuto con animazioni e fisica di alto livello "che ti aspetteresti da uno sparatutto AAA come The Last of Us 2". Viene anche svelato che inizialmente l'ambientazione doveva essere l'antica Roma.

Il team spiega poi che Kingmakers includerà anche una campagna di qualità, che non sia solo un "buttati in mezzo a battaglie casuali". L'idea del gioco è il giocatore torna indietro nel tempo e interferisce con delle battaglie storiche per cambiare il futuro: a seconda della nostre azioni si potranno creare diversi futuri.