Final Fantasy XIV è tra i free to play preferiti negli USA su Xbox: batte tutti

Final Fantasy XIV Online Free Trial, cosa include?

Non pensiate inoltre che Final Fantasy XIV Online Free Trial sia una sorta di breve demo e che il risultato raggiunto non conti. Final Fantasy XIV Online Free Trial è quasi una versione free to play del gioco completo, in quanto permette di raggiungere il livello 70 con il proprio personaggio senza restrizioni di tempo.

Inoltre, Final Fantasy XIV Online Free Trial permette di giocare attraverso A Realm Reborn, Havensward e Stormblood. Ci sono inoltre 16 diversi Lavori tra i quali scegliere, la possibilità di giocare con altri giocatori (anche paganti) o giocare da soli con gli NPC alleati.

Non include chiaramente tutte le espansioni, ma si tratta comunque di una parte notevole del pacchetto completo, quindi è chiaro che il pubblico sta dedicando il proprio tempo all'MMORPG anche su Xbox.

Ricordiamo infine che Final Fantasy 14 Dawntrail sarà mostrato al PAX East: Square Enix preannuncia sorprese.