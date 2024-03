Steam non si ferma più: oltre 34 milioni di utenti connessi, batte di nuovo il record

Sulla base dei dati di SteamDB, scopriamo che Steam ha superato da poco i 34 milioni di utenti collegati in contemporanea. Precisamente, al momento della scrittura, il record massimo è di 34.298.950 giocatori contemporanei.

Questo risultato arriva dopo il record di gennaio 2024 di oltre 33 milioni di utenti. Per la precisione, rispetto a tale record, vi è stato un aumento di 600.000 giocatori connessi alla piattaforma di Valve in contemporanea.

Si tratta di risultati notevoli, che dimostrano come Steam stia ancora crescendo e quanto i videogiocatori PC amino la piattaforma. Ovviamente questi 34 milioni non sono tutti attivi su un videogioco, in quanto vengono considerati anche coloro che hanno Steam aperto sullo sfondo mentre usano il PC.

Parlando i giocatori in-game, il picco più recente è stato 11.139.189, ma il record è arrivato a gennaio 2024, con 11.582.167 utenti contemporanei dentro i giochi di Steam.