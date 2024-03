Fallout 76: America's Playground viene illustrato in un nuovo video diario di Bethesda

Fallout 76: America's Playground è la nuova espansione del MMORPG di Bethesda in arrivo il 26 marzo, che ci riporta ad Atlantic City ma mostrandone aspetti ben più degradati, presentandosi come un sequel oscuro e drammatico allo sfarzo di Atlantic City - Boardwalk Paradise come possiamo vedere nel nuovo video diario di Bethesda.

Nel video riportato qui sotto, gli sviluppatori illustrano vari aspetti della costruzione di questa nuova ambientazioni, che si presenta alquanto diversa da quella Atlantic City più sfarzosa che avevamo visto in precedenza.

In America's Playground vediamo dunque gli elementi più in ombra della città, con le caratteristiche più oscure che emergono in questa nuova area da esplorare.

"Esplorate il centro cittadino allagato di Atlantic City per affrontare gli ipertrofici, fatevi coinvolgere dalla famiglia Russo nella rinnovata Villa Ingram e altro ancora" riferisce Bethesda, presentando i nuovi contenuti in questo nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Fallout 76.