The Sims 4 aggiunge un'icona per il negozio nell'interfaccia: c'è già una mod per eliminarla

The Sims 4 ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto la correzione di alcuni bug, ma ha anche portato una nuova icona dell'interfaccia che non è piaciuta a tutti: si tratta di un'icona del negozio, a forma di carrello della spesa, visibile in ogni momento nella barra degli strumenti principale. Qualcuno ha però già creato una mod per eliminarla.

"Questo pulsante del carrello ha molti usi, che vanno dalla condivisione di offerte di pacchetti e informazioni sulle vendite al suggerimento di pacchetti che potrebbero interessarvi", spiega EA nelle note della patch. "Il tutto accessibile senza lasciare il comfort delle case dei vostri Sims".

Il problema iniziale era che l'icona stessa presentava un bug che la faceva pulsare continuamente. Questo problema è già stato risolto in una patch, ma i giocatori sono ancora piuttosto infastiditi da questa modifica. Un modder, SimMattically, si è infastidito a tal punto da creare una mod che rimuove il pulsante del carrello dall'interfaccia.