Unicorn Overlord arriverà anche su PC Windows? Lo segnala la pagina di supporto di SEGA

Unicorn Overlord, il nuovo gioco di Vanillaware e ATLUS, è confermato per PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Non ci sono informazioni su una versione PC, per la tristezza di molti, ma ora spunta un dettaglio che spinge a credere che forse una versione Windows sia in arrivo.

Tramite ResetEra un utente ha condiviso il link a una pagina di supporto di SEGA, che segnala Unicorn Overload come disponibile anche su Windows.

L'utente ha anche confermato che tutti i giochi presenti nella pagina segnalano le proprie piattaforme in modo corretto. Solo Unicorn Overload include questa stranezza.

La domanda ovviamente ora è se si tratta di un dettaglio corretto e svelato per sbaglio da SEGA prima di un annuncio ufficiale, oppure se si tratta di un singolo errore umano, scovato dai fan più appassionati di Unicorn Overlord che si mettono persino a scavare nelle pagine di supporto.

Difficile dirlo: dovremo attendere conferme o smentite da parte di Atlus e Vanillaware.