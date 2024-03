Il gioco RTS di Star Wars di BIT REACTOR non è stato cancellato dopo i licenziamenti di EA

Come vi abbiamo riportato, recentemente EA ha licenziato una buona fetta dei propri dipendenti e ha chiuso dei team. Tra gli studios coinvolti vi sono anche Respawn, che ha perso parte del personale e ha visto la chiusura di un progetto in corso di Star Wars. Ora, arriva però una bella notizia. I licenziamenti non hanno avuto alcun effetto sul progetto di Star Wars di genere RTS di BIT REACTOR, che sta realizzando il gioco sotto la guida di Respawn.

La conferma arriva direttamente dallo sviluppatore tramite Twitter, che ha rassicurato i giocatori dopo aver ricevuto molte domande a riguardo.

BIT REACTOR scrive: "La scorsa settimana è stata difficile per l'industria, soprattutto a causa dei nostri forti rapporti con gli altri team di Respawn. Ma per coloro che ce lo chiedono, siamo ancora al lavoro e il nostro gioco non è stato influenzato dalle notizie della scorsa settimana."