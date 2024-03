Ms. Marvel: l'attrice ha ricevuto la conferma che ritornerà nel Marvel Cinematic Universe

L'ultimo progetto di Vellani (SPOILER)

L'ultimo progetto di Vellani per il MCU è stato The Marvels, che si è concluso con una scena che mostra vari supereroi adolescenti con Ms. Marvel di Vellani, l'Hawkeye di Hailee Steinfeld e altri supereroi adolescenti nel database di Nick Fury, come Stinger di Kathryn Newton. La scena è ciò di più concreto che abbiamo riguardo alla possibilità di avere un prodotto dedicato agli Young Avengers in versione cinematografica o televisiva.

In alternativa, ora che Ms. Marvel è ufficialmente un mutante, Vellani potrebbe essere scelta per qualsiasi progetto dei Marvel Studios relativo al franchise degli X-Men.