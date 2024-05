Come ogni mese, Sony ha ampliato il catalogo dei giochi in prova di PlayStation Plus Premium , con altri quattro titoli che dunque ora gli abbonati al tier più alto del servizio possono scaricare e giocare liberamente, perlomeno nei limiti di tempo concessi. Li abbiamo elencati di seguito con tanto di link per il download dal PlayStation Store:

Le nuove demo del PlayStatation Plus Premium

Asterigos: Curse of Stars è uno dei nuovi giochi in prova di PlayStation Plus Premium

Tra i titoli aggiunti, spicca sicuramente Persona 3 Reload, il remake del terzo amatissimo capitolo della serie JRPG di Atlus riammodernato dal punto di vista del comparto tecnico. Tre ore di certo non sono poche, ma neppure molte considerando i numerosi dialoghi e meccaniche introdotte al giocatore nelle fasi iniziali dell'avventura. Insomma, se dopo la prova vi venisse voglia di saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Persona 3 Reload.

Gangs of Sherwood, invece, è un action cooperativo dove vestiremo i panni di Robin, Marian, Fate Tuck e Little John, per affrontare le truppe dello Sceriffo di Nottingham, che è entrato in possesso dei poteri della Pietra Filosofale.

Come suggerisce il nome, VR Skater è un simulatore di skate realizzato ad hoc per la realtà virtuale, che mira a ricreare un'esperienza quanto più realistica possibile, accessibile sia per i neofiti, con tutorial mirati per impare flip, grab, grind e altri trucchi del mestiere, che per i giocatori più navigati.

Asterigos: Curse of Star è un action in terza persona con elementi souls-like ambientato in un mondo ispirato alla mitologia greca, dove i giocatori vestono i panni di Hilda, una giovane guerriera che si imbarca in un viaggio verso la città maledetta di Aphes per salvare il padre. Ben venga la prova gratuita, dato che si tratta di un titolo ben realizzato, seppur non esente da difetti, come spiegato nella nostra recensione di Asterigos: Curse of Stars.