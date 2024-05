Mad Max, il regista George Miller critica il videogioco: uno sviluppatore gli dà dell'arrogante

Come vi abbiamo recentemente segnalato, George Miller è stato intervistato sul tappeto rosso in occasione dell'arrivo di Furiosa: A Mad Max Saga. Il regista ha suggerito in una breve dichiarazione due cose: Kojima sarebbe perfetto per creare un nuovo gioco di Mad Max e il precedente gioco realizzato da Avalanche Software non era di qualità, almeno non quella sperata da Miller stesso. Ovviamente queste ultime parole non hanno fatto piacere agli sviluppatori e Christofer Sundberg - creatore della serie Just Cause di Avalanche Software - ha risposto a tono.

Su Twitter, Sunderberg ha scritto: "Questa è una vera e propria assurdità e dimostra una totale arroganza. Hanno fatto tutto il possibile per rendere questo gioco completamente lineare dopo aver firmato con uno sviluppatore di giochi open-world. Sono sicuro che Hideo Kojima avrebbe realizzato un fantastico gioco di Mad Max, ma sarebbe stata un'esperienza completamente diversa."

Nel secondo tweet continua affermando: "Dopo il primo anno di sviluppo si sono resi conto di averci costretto a realizzare un'esperienza lineare piuttosto che il gioco open world che avevamo proposto. Abbiamo buttato via un anno di lavoro e ci siamo sentiti dire che "i giocatori vogliono l'autonomia di questi tempi". No dai, non lo sapevo...".