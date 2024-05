PlayStation Plus Essential: vediamo quando saranno annunciati i giochi di giugno

Maggio è quasi finito e questo vuol dire molte cose. Sony non ha ancora annunciato il chiacchierato nuovo evento, il non-E3 del Summer Game Fest è sempre più vicino e, soprattutto, è quasi arrivato il momento di scoprire quali sono i giochi "gratuiti" di giugno per gli abbonati di PlayStation Plus Essential su PS4 e PS5.

Come sempre, i giochi saranno annunciati l'ultimo mercoledì del mese: questo significa che Sony Interactive Entertainment indicherà la lista dei titoli del prossimo mese il 29 maggio. Ovviamente è sempre possibile che scopriremo in anticipo grazie ai leak i titoli di giugno.

Per quanto riguarda invece la disponibilità, i giochi per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential saranno accessibili a partire dal primo martedì del mese, ovvero il 4 giugno. Da quel momento avremo circa 30 giorni per reclamare i giochi.

Ricordiamo che i titoli inclusi in PS Plus Essential - ovvero il gradino più basso degli abbonamenti di Sony - rimangono a disposizione per un mese, ma una volta reclamati rimangono legati al vostro account per sempre: fintanto che siete abbonati, potete scaricarli e avviarli. Se annullate l'abbonamento, non potete più usarli, ma se poi vi abbonate nuovamente li ritroverete tutti a vostra disposizione.