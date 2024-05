Bleach: un gioco basato sulla serie è in arrivo su Nintendo Switch, per un rumor

Al momento non ci sono dettagli sul progetto , ma esiste la concreta possibilità che abbia qualcosa a che fare con la registrazione del marchio Bleach: Rebirth of Souls da parte di Shueisha , avvenuta qualche tempo fa.

Quando gli è stato chiesto se sarà SEGA a produrre il tie-in, il leaker ha risposto di no: a fungere da publisher troveremo KLab , che continuerà dunque a occuparsi del franchise dopo la pubblicazione dell' ottimo Bleach: Brave Souls su mobile, PC e PS4 nel 2016.

Un'opera di grande successo

Con i suoi quasi 100 milioni di copie vendute, il manga di Bleach è stato un enorme successo e la serie animata da esso tratta ha avuto anch'essa riscontri eccellenti, ponendosi come uno degli anime più seguiti degli scorsi anni.

La storia racconta le vicende di Ichigo Kurosaku, un ragazzo che all'improvviso ottiene i poteri di uno Shinigami e diventa dunque un guardiano, il cui compito è proteggere gli esseri umani dall'attacco dei mostruosi Hollow e aiutare le anime dei defunti a raggiungere l'aldilà.

Serializzato in Giappone dal 2001 al 2016, raccolto in settantaquattro volumetti, Bleach è stato poi trasposto in una serie animata da ben 366 episodi, a cui si sono aggiunti quattro lungometraggi e naturalmente diversi videogiochi.