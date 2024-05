Helldivers 2, il problema degli host che cacciano i compagni a fine match verrà risolto

Fra le ipotesi più gettonate ci sono quelle che puntano su di un approccio alla Deep Rock Galactic, in cui se un utente viene espulso appena prima della fine della partita riceve comunque una parte delle ricompense che gli sarebbero spettate.

"Stiamo lavorando a una soluzione per mitigare il problema di quando si viene, uh, espulsi da un lobby leader str*nzo", ha scritto il community manager di Arrowhead Game Studios in risposta a chi chiedeva lumi in proposito. "Non ci sono ancora tempistiche precise, ma l'aggiornamento è in arrivo ."

Arrowhead Game Studios ha assicurato che il problema degli host che cacciano i compagni di squadra prima della fine del match in Helldivers 2 verrà risolto, pur senza fornire delle tempistiche precise.

Situazioni inevitabili?

Considerando il grande successo riscosso finora da Helldivers 2, che pare abbia venduto 8 milioni di copie, purtroppo situazioni come quella descritta sono inevitabili e non è semplice per gli sviluppatori trovare soluzioni che siano davvero efficaci.

In questo caso l'assegnazione di una parte delle ricompense in caso di espulsione anticipata andrebbe in qualche modo a limitare il danno arrecato da un comportamento tossico, pur senza compensarlo del tutto.