Helldivers 2: ex-CEO afferma di essere inorridito dal comportamento di parte della comunità

Helldivers 2 è sicuramente un grande successo, sia per lo sviluppatore Arrowhead, sia per l'editore Sony, viste le più di 12 milioni di copie vendute tra la versione PC e quella PS5, ma allo stesso tempo sta dando qualche pensiero a all'ex-CEO Johan Pilestedt, ora presidente e Chief Creative Officer della compagnia, per via dell'aumento di tossicità nella comunità.

"La grande differenza ora, ed è davvero terrificante, è la quantità di minacce e comportamenti maleducati che le persone dello studio stanno subendo da alcuni individui davvero pessimi all'interno della comunità", ha dichiarato Pilestedt in un'intervista concessa a GamesIndustry.biz. "È qualcosa di nuovo con cui dobbiamo fare i conti".

Le polemiche intorno a Helldivers 2 non sono mancate. Dal lancio ce ne sono state per problemi ai server, per questioni di bilanciamento e, soprattutto, per l'annuncio dell'obbligatorietà di registrare un account PSN per giocare, che ha portato a una vera e propria sollevazione popolare da parte della comunità, tanto da aver costretto Sony a fare un passo indietro. I community manager di Arrowhead hanno dichiarato che il contraccolpo relativo al PSN ha fatto perdere allo staff una settimana solo per gestire le conseguenze.

Pilestedt ha quindi notato che: anche il modo stesso in cui è stato progettato Helldivers 2, ossia come gioco molto difficile per favorire la cooperazione tra i giocatori, è però foriero di comportamenti tutto tranne che irreprensibili. Comunque considera inevitabile che vada così.