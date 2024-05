PS5, un aggiornamento dei server pare aver creato problemi con il contatore delle ore di gioco

Tra le varie funzioni disponibili su PS5, ve ne è una che è apprezzata da un certo numero di giocatori, sebbene continui a non funzionare proprio nel modo corretto. Parliamo - come forse avrete intuito - del contatore delle ore di giocato dei vari titoli avviati con la console. Non si tratta di un'idea incredibile (su Steam è qualcosa di scontato, per dire) ma in ambito console non è sempre una certezza. Peccato però che spesso sia imprecisa. Bene, ora pare che la situazione sia peggiorata e in modo strano.

Pare che recentemente il PlayStation Network abbia ricevuto un aggiornamento, ma questo non ha affatto aggiustato la funzione di conteggio delle ore di gioco su PS5. Pare anzi che vi siano una serie di stranezze, con i giocatori che segnalano che in alcuni giochi le ore sono corrette, mentre in altri il numero è calato anche in modo vertiginoso al punto tale da permette dire loro che è ovvio che si tratti di un errore. Almeno un esempio segnala come centinaia di ore su un gioco siano ora sono diventate quattro.

Le segnalazioni circolano su Reddit, ResetEra, PSNProfiles e non solo. Qui sopra potete vedere come un utente segnali che il contatore ha "perso" circa 250 ore.