Super Smash Bros. Ultimate, tutti i lottatori sono forti uguali: ecco i dati delle vittorie

Sakurai ha infatti rivelato che il personaggio con le migliori prestazioni vince il 51,43% delle volte , mentre quello con le peggiori prestazioni vince il 47,18% delle volte. Le percentuali di vittoria degli altri 85 personaggi si collocano quindi tra queste due cifre. Si tratta di una differenza veramente minima e conferma il fatto che Super Smash Bros. Ultimate è assolutamente ben equilibrato, per quanto riguarda i suoi personaggi.

Parlando degli specifici dati, il creatore di Super Smash Bros. Ultimate non ha potuto indicare i numeri di ogni singolo personaggio del picchiaduro ma ha comunque indicato dei punti di riferimento.

Sakurai ha presentato alcune statistiche sulle percentuali di vittoria dei lottatori e ha parlato di ciò che è necessario per pote realizzare un buon equilibrio nei videogiochi. Il fatto che tutti i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate abbiano percentuali di vittoria simili indica come sia un prodotto di qualità.

Secondo Masahiro Sakurai - creatore della serie Smash Bros. - i (tanti) personaggi di Super Smash Bros. Ultimate hanno tutti la stessa percentuale di vittoria . L'informazione viene dal più recente video di Sakurai, pubblicato sul canale "Masahiro Sakurai on Creating Games".

Le parole di Sakurai su Super Smash Bros. Ultimate

"Questo ci dice che ogni combattente ha la possibilità di vincere un incontro", ha detto Sakurai. "In effetti, sarebbe difficile renderli ancora più simili".

Il creatore di Super Smash Bros. Ultimate ha precisato che si tratta di "dati reali raccolti in tutto il mondo" e che quindi presenta cifre autentiche "senza alcun pregiudizio". Non si tratta di dati interni degli sviluppatori, in altre parole.

Perché allora i giocatori sono spesso convinti che certi personaggi siano peggiori di altri? "Internet può tendere a essere una sorta di camera dell'eco, quindi se le persone iniziano a dire che qualcosa è forte o debole, questa valutazione guadagnerà slancio e farà pensare alla gente che sia più vera di quanto non sia", ha detto.

Parlando sempre di Sakurai, il director di Super Smash Bros. ha detto qual è il suo anno videoludico preferito.