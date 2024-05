AI Pin, lo smartphone olografico del futuro, è un fiasco: l'azienda che lo produce è alla ricerca di acquirenti

Humane, la startup dietro il criticato wearable computer AI Pin, sta già cercando un potenziale acquirente per la sua attività. Secondo un rapporto di Bloomberg, la società - guidata dagli ex dipendenti di Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno - sta cercando di ottenere una valutazione tra i 750 milioni e il miliardo di dollari.

Un lancio sotto le aspettative

AI Pin, il prodotto che prometteva di rivoluzionare gli smartphone.

L'AI Pin, venduto a 699 dollari, ha ricevuto recensioni negative a causa delle sue risposte lente e un'esperienza utente che non rispetta la promessa di un assistente AI sempre attivo e indossabile. Il prodotto era stato presentato come un modo per ridurre la dipendenza crescente dagli smartphone e per permettere agli utenti di essere più presenti.

Humane ha sviluppato un proprio sistema operativo chiamato CosmOS per l'AI Pin, che si collega a una rete di modelli AI per rispondere a domande vocali e analizzare ciò che la fotocamera incorporata inquadra. Per alcune interazioni, il dispositivo proietta un "display" laser sul palmo della mano dell'utente. Per utilizzarlo però, è necessario un abbonamento mensile per mantenere il dispositivo attivo.