Il remake di uno dei primi giochi dell'autore di Dragon Quest sarà tradotto dal giapponese

Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsuku ni Kiyu, titolo completo: Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsuku ni Kiyu - Tsuioku no Ryuuhyou / Namida no Nipopo Ningyou è uno dei primi giochi sviluppati dal maestro Yuji Horii, più noto come autore della serie Dragon Quest, quindi come uno dei padri della canonizzazione dei giochi di ruolo giapponesi negli anni '80. Fu lanciato nel 1984 sotto etichetta LOGiN SOFT per personal computer, quindi nel 1987 fu convertito per NES.

Il gioco non è mai uscito uscito dal Giappone, ma presto arriverà un remake ufficiale, di cui è stata annunciata anche la traduzione in lingua inglese. Più precisamente, sarà pubblicato da G-MODE Corporation il 12 settembre 2024 su PC e Nintendo Switch in Giappone e supporterà le lingue inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. La versione Nintendo Switch avrà anche un'edizione fisica che costerà 8.800 yen.

Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsuku ni Kiyu è il terzo gioco della "Trilogia del mistero di Yuji Horii", seguito di The Portopia Serial Murder Case e Karuizawa Yuukai Annai. Per i curiosi, c'è anche un trailer che mostra il gioco in azione:

La descrizione della storia è particolarmente schematica: "Quando la bambola Nipopo piange, compare un altro cadavere...

Una mattina, il corpo senza vita di un uomo viene ritrovato nelle acque della baia di Tokyo.

Il corpo non identificato appartiene a un uomo di circa 40 anni.

La scena si sposta poi a Hokkaido. A Kushiro, Abashiri, Shiretoko, Monbetsu...

Il secondo e il terzo caso sono una serie di omicidi concentrati nella zona orientale di Hokkaido."

Indovinate a chi toccherà l'onere di risolverli?