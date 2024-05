Il team di Palworld avrà guadagnato molto, ma il CEO ricorda da dove è arrivato

Mizobe ha poi raccontato che dopo la laurea ha " affittato parte dell'ufficio di Ookayama " a un amico che lo ha poi "utilizzato come deposito di fiches da poker". Il racconto del CEO serve per sottolineare come la situazione di una piccola compagnia possa cambiare in modo improvviso e conferma che, anche dopo il grande successo, ricorda bene da dove è arrivato.

Pocket Pair, non solo Palworld

Never Grave: The Witch and The Curse ricorda molto altri giochi

Pocket Pair è nota per Palworld, il "Pokémon con le pistole", che gli ha certamente permesso di guadagnare molto, avere l'attenzione di tutto il mondo e probabilmente assicurarsi un futuro nello sviluppo dei videogiochi, ma questo non è il suo unico gioco in sviluppo.

Palworld è in accesso anticipato e sarà continuamente aggiornato, ma nel frattempo Pocket Pair sta creando anche Never Grave: The Witch and The Curse. Il gioco ha attirato l'attenzione per la sua estetica, che ricorda quella di Hollow Knight, ma in realtà è più simile a Dead Cells con alcuni elementi gestionali. Vi abbiamo proposto il nostro provato di Never Grave: The Witch and The Curse.