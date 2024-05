Marvel e Disney Plus pubblicheranno una serie TV su Visione, seguito di WandaVision: report

Secondo Variety, Marvel e Disney Plus hanno in programma di pubblicare un nuova serie dedicata a Visione, interpretato da Paul Bettany. Questo spin-off sarebbe previsto per il 2026. Lo showrunner sarebbe Terry Matalas, di Star Trek: Picard.

Si tratterò della seconda serie spin-off di WandaVision. La prima è Agatha All Along, con la protagonista Agatha Harkness di Kathryn Hahn, arriverà su Disney Plus a settembre.

Sebbene alcuni report avessero affermato il contrario, la serie di Agatha sarà presentata in anteprima sotto la normale etichetta della Marvel Television, piuttosto che sotto la neonata Marvel Spotlight.

Quest'ultima è progettata per presentare progetti indipendenti che non seguono necessariamente le trame del MCU, pur inserendosi nello stesso universo. Echo, Daredevil: Born Again e Wonder Man sono gli unici show che finora sono stati presentati sotto questa etichetta.