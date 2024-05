Xbox Showcase: pare che ci saranno novità per gli appassionati di JRPG che possedevano Xbox 360

Stando all'informatore Shpeshal Nick, noto per le sue notizie riservate provenienti dagli ambienti di Xbox, gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi dell'epoca di Xbox 360 dovrebbero prestare attenzione al prossimo Xbox Showcase , che si terrà il 9 giugno alle 19:00 ora italiana. Il motivo? Non l'ha chiarito, ma in questo caso è davvero facile fare delle ipotesi.

Le ipotesi

Un'immagine di Blue Dragon

Le ipotesi più probabili sono che stia parlando di qualcosa di relativo a Blue Dragon (2006) o a Lost Odyssey (2007), due giochi di ruolo giapponesi esclusivi per Xbox 360, sviluppati entrambi dalla Mistwalker di Hironobu Sakaguchi, il padre della serie Final Fantasy. Il primo era caratterizzato dalla direzione artistica dal compianto Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball, che aveva dato il suo stile al gioco, mentre il secondo aveva uno stile più realistico che guardava in qualche modo ai Final Fantasy di epoca PS2. Se stiamo parlando di remake, seguiti, reboot o remaster è impossibile dirlo in questa fase.

Comunque sia, i due giochi furono parte dello sforzo di Microsoft di vendere Xbox 360 al pubblico giapponese, dopo il flop completo della prima Xbox, cercando di arricchire il catalogo della console con titoli che potessero esercitare una certa attrazione sugli appassionati.

Lost Odyssey non ebbe alcun seguito, mentre Blue Dragon vide l'uscita di Blue Dragon Plus nel 2008 e di Blue Dragon: Awakened Shadow nel 2009, solo per Nintendo DS invece che per Xbox. Da sottolineare che dopo un altro tentativo di Nintendo Wii (Last Story), Mistwalker smise di sviluppare su console, passando a creare giochi per il mercato mobile, ultimo dei quali è l'acclamato Fantasian per sistemi iOS.

In realtà Xbox 360 aveva anche altri JRPG esclusivi, come Enchanted Arms, Infinite Undiscovery e Magna Carta 2, ma i due più famosi, nonché quelli pubblicati da Microsoft, sono indubbiamente Lost Odyssey e Blue Dragon, quindi dovendo puntare, non avremmo molti dubbi in merito.