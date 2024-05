Daredevil: Born Again ha un periodo di uscita, primo trailer mostrato a porte chiuse

Nel video sono presenti brevi sequenze che mostrano Kingpin, Foggy e Karen . Alla fine del trailer viene chiesto a Murdock "che tipo di avvocato sei?" e lui risponde "un avvocato eccellente", citando il suo sorprendente cameo in Spider-Man: No Way Home .

Daredevil: Born Again ha un periodo di uscita ufficiale sulla piattaforma streaming Disney+, rivelato da un trailer che per il momento è stato mostrato solo a porte chiuse: lo show farà il proprio debutto a marzo 2025.

Un atteso ritorno

Annunciata nel 2022, Daredevil: Born Again riporterà sullo schermo il diavolo rosso interpretato da Charlie Cox, lo stesso della serie Netflix, introducendolo il maniera ufficiale all'interno del Marvel Cinematic Universe dopo le comparse nel già citato Spider-Man: No Way Home e in She-Hulk.

Il progetto ha tuttavia incontrato una serie di grosse difficoltà durante la produzione, fra scioperi degli sceneggiatori e un reboot interno che ha portato a riscrivere tutti i diciotto episodi che andranno a comporre la stagione.