Ghost of Tsushima: il cross-play su PC verrà lanciato in beta, Steam Deck supportato

"Come annunciato in precedenza, la modalità multiplayer cooperativa Legends includerà il cross-play tra giocatori su console PS4, console PS5 e PC", si legge nel post di Nixxes. "Al momento del lancio, tuttavia, Legends funzionerà su PC ma non verrà abbinato automaticamente a giocatori di piattaforme diverse."

Proprio questo aspetto dell'esperienza debutterà dunque in condizioni non definitive, privo di un sistema di matchmaking che vada ad associare automaticamente gli utenti a prescindere dalla piattaforma.

Lo ha annunciato Nixxes, il team di sviluppo che si è occupato di realizzare la conversione per PC del titolo di Sucker Punch, finita inevitabilmente al centro delle discussioni per via dell' obbligo di possedere un account PSN, anche se solo per la componente multiplayer .

La funzionalità cross-play della cooperativa di Ghost of Tsushima sarà disponibile in versione beta al lancio su PC: consentirà di giocare alla modalità Legends insieme agli utenti PS4 e PS5, ma per il momento solo su invito.

Steam Deck supportato ma non verificato

I suggestivi panorami di Ghost of Tsushima

Come accennato nel titolo della notizia, inoltre, la versione PC di Ghost of Tsushima sarà ottimizzata per Steam Deck pur senza risultare ufficialmente verificata per l'handheld prodotto da Valve a causa della questione legata all'uso degli account PSN.

"Sappiamo che molti di voi sono ansiosi di giocare a Ghost of Tsushima Director's Cut su dispositivi di gioco portatili come Steam Deck", hanno scritto i Nixxes. "Ebbene, siamo felici di annunciare che il single player, inclusa l'espansione Iki Island, può essere goduto su Steam Deck e su PC portatili simili, poiché abbiamo lavorato a lungo per ottimizzare le prestazioni e offrire la migliore esperienza possibile su questi dispositivi."

"Potreste notare che Steam indichi il gioco come 'non supportato' per Steam Deck. Ciò tuttavia è dovuto unicamente al fatto che la modalità multigiocatore cooperativa Legends richiede Windows per accedere alle funzionalità integrate del PlayStation Network."