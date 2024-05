Titanfall 3, un annuncio lavorativo riaccende le speranze sul gioco

Titanfall 3 vedrà la luce, prima o poi? Un annuncio lavorativo pubblicato da Respawn Entertainment ha riacceso le speranze di vedere il nuovo episodio. Lo studio è infatti alla ricerca di un senior director con esperienza di sparatutto a base multiplayer.

Stando ai dettagli dell'annuncio, il progetto si troverebbe nelle fasi iniziali della pre-produzione e non c'è nulla che confermi si tratti effettivamente di Titanfall 3, ma considerando che Vince Zampella ha detto di volerlo fare, seppure al momento giusto e con l'idea giusta, una possibilità esiste.

Come sappiamo, fin dal debutto di Apex Legends, nel 2019, Respawn Entertainment è stata occupata con il battle royale e il suo fitto supporto post-lancio, ma nel tempo lo studio ha avuto modo di dedicarsi anche ad altro, sebbene senza grande fortuna.

Lo scorso febbraio sono infatti circolate delle voci in merito alla cancellazione del gioco di The Mandalorian firmato proprio da Respawn, e per quanto drammatica questa situazione potrebbe aver liberato delle risorse da dedicare a Titanfall 3.