Baldur's Gate 3, Larian Studios ammette: un po' di crunch c'è stato

Swen Vincke, CEO di Larian Studios , ha ammesso durante un evento in Polonia che lo sviluppo di Baldur's Gate 3 ha richiesto un po' di crunch al fine di porre rimedio a situazioni che il team non aveva previsto.

Una questione complicata

Uno dei protagonisti di Baldur's Gate 3

Quello del crunch è un fenomeno che nell'ambito dello sviluppo di videogiochi è sempre stato parecchio diffuso, e solo negli ultimi anni gli studi hanno riconosciuto il problema, sforzandosi laddove possibile di limitarlo fortemente, anche a costo di rinviare i propri progetti.

Come ha ammesso Swen Vincke, tuttavia, ci sono situazioni in cui lavorare di più si rende necessario, specie per far fronte a degli imprevisti, ed è importante che in questo caso Larian Studios non si sia rifiutata di compensare adeguatamente i propri dipendenti.

Per restare in tema, di recente Naughty Dog ha ammesso di aver fatto ricorso al crunch, promettendo di migliorare in futuro, e lo stesso è accaduto a Diablo 4 per evitare il rinvio.