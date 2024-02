Naughty Dog ammette il ricorso al crunch, ma promette di migliorare in futuro

Il documentario Grounded 2, incentrato sulla creazione di The Last of Us 2 e pubblicato in questi giorni su Youtube, fa luce anche su un aspetto alquanto controverso per Naughty Dog, ovvero il ricorso al crunch in maniera piuttosto sistematica, con il team che sembra però impegnato a migliorare, sotto questo aspetto, per il futuro.

La questione venne svelata all'epoca dello sviluppo di The Last of Us 2 da un report di Jason Schreier che fece un certo scalpore, in quanto avviò una sorta di disamina su questa pratica che si è rivelata poi alquanto diffusa nell'industria videoludica.

In sostanza, si tratta di spingere gli sviluppatori ad effettuare straordinari e lavorare ben oltre gli orari standard per cercare di comprimere i tempi di lavorazione, con conseguenze negative sulla salute psicologica e fisica dei dipendenti.

Come documentato da vari approfondimenti, molti sviluppatori che attraversano lunghi periodi di crunch sono soggetti a burnout e, in certi casi, preferiscono abbandonare del tutto l'ambito dello sviluppo di videogiochi.