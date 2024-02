Persona 3 Reload: dei video confronto tra PC, PlayStation e Xbox svelano risoluzione e framerate

ElAnalistaDeBits ha pubblicato due video confronto tra le varie versioni di Persona 3 Reload , il primo dedicato a PS5, PS4 e PS4 Pro , mentre il secondo a PC, PS5 e Xbox Series X|S , dunque offrendoci una panoramica quasi completa (mancano all'appello solo Xbox One e One X) sulle differenze tra le varie piattaforme.

Le altre differenze tra le varie piattaforme

A parte risoluzione e framerate, le differenze tra le varie versioni non sono marcatissime e secondo ElAnalistaDeBits Persona 3 Reload offre un'esperienza soddisfacente a prescindere dalla piattaforma scelta.

Entrando più nel dettaglio, le versioni oldgen per PS4 e PS4 Pro hanno alcune limitazioni relative a texturing, ombre, occlusione ambientale e riflessi rispetto a quella PS5. La differenza più marcata è tuttavia quella relativa ai tempi di caricamento, quattro volte più veloci sulla console di attuale generazione di Sony.

In generale, PS5 e Xbox Series X e S riescono a mantenere stabilmente il target dei 60 fps in tutti gli ambiti. Su Series S è stata notata l'assenza di riflessi su alcun superfici. La versione PC può vantare delle ombre migliori, oltre alle già citate differenze in termini di framerate, che può raggiungere un massimo di 120 fps, per quanto una fluidità simile non ha grandi impatti sull'esperienza complessiva in un JRPG a turni.

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload è disponibile da pochi giorni su tutte le piattaforme citate finora ed è incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra recensione del remake realizzato da Atlus.