Stellar Blade: il cosplay di Eve di angie7099 si mostra in tanti scatti, è curatissimo

Stellar Blade è disponibile da circa un mese e gli appassionati di tutto il mondo si sono ovviamente innamorati di Eve e non solo per le sue grandi doti di combattente. Anche il mondo del cosplay non poteva perdere l'occasione per ricreare la protagonista del gioco esclusivo per PS5 e ora possiamo ad esempio vedere il cosplay di Eve realizzato da angie7099.

angie7099 ci propone un video nel quale possiamo vedere la cosplayer prima di indossare il cosplay, con solo l'arma di Eve tra le mani, e poi una serie di scatti fotografici del risultato finale. Il costume scelto dalla cosplayer è quello base di Eve, in bianco e verde. La maggior parte degli scatti sono inoltre stati realizzati in quella che pare una area industriale, fondale perfetto per un cosplay di Stellar Blade.

Un tocco di classe è la presenza anche di una riproduzione dell'arma di Eve. La grande spada usata dalla guerriera è stata ricreata nel dettaglio. Notiamo poi come all'inizio del video sullo sfondo vi sia un televisore sul quale viene riprodotta una scena di Stellar Blade. È innegabile che tutto il video sia stato curato nei minimi dettagli.

Se siete grandi fan di Stellar Blade, allora dovreste vedere anche il cosplay di Eve di hangah_ pare proprio una immagine del gioco. Come non citare inoltre il cosplay di Eve di lejosette è una replica perfetta. Ecco infine il cosplay di Eve di larissarochefort è pronto per il lancio del gioco.