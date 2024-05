Gli scontri più assurdi dei videogiochi

Nel 2014 la formula da gioco di ruolo a turni incontrava per la prima volta il franchise di South Park con South Park: Il bastone della verità . Questa unione ci ha regalato alcuni combattimenti coi boss decisamente esilaranti, come lo scontro con lo gnomo delle mutande: la particolarità è che, dopo essere stato miniaturizzato, il protagonista affronterà la battaglia sul letto dei propri genitori, mentre questi ultimi si "divertono" senza accorgersi di nulla.

SpongeBob: il film - Dennis

La (pelosissima) schiena di David Hasselhoff fa da sfondo a questa battaglia

Il gioco tratto dal film di SpongeBob del 2004 include invece uno dei combattimenti con l'ambientazione più strana di sempre: la schiena di David Hasselhoff, il Mitch di Baywatch! A dirla tutta, durante l'assurda battaglia contro Dennis, il volto di Hasselhoff non viene mai davvero mostrato, ma il gioco riprende fedelmente la scena del film in cui l'attore era coinvolto, quindi possiamo solo immaginare che l'ex bagnino/cantante/attore/pilota di KITT non abbia concesso i diritti per l'utilizzo della sua immagine.