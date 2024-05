Classifica UK: EA Sports FC 24 torna in vetta, Stellar Blade fuori dalla top 10

Stellar Blade: solo una meteora nel Regno Unito?

Per quanto riguarda Stellar Blade, dopo un debutto in prima posizione l'esclusiva PS5 è scesa al secondo posto ma ha retto poco, visto che appunto nella terza settimana risulta già posizionata al di fuori della top 10.

Fra i giochi più venduti in Giappone ad aprile, il titolo sviluppato da Shift Up sembrava aver convinto tutti, ma bisognerà vedere i dati ufficiali per capire come sono andate effettivamente le cose sul piano delle vendite.

Unica new entry della settimana è Sea of Stars, l'eccellente jRPG ispirato ai grandi classici che probabilmente è stato spinto dai recenti sconti: una politica che gli utenti inglesi sembrano aver premiato con un pur tardivo ingresso nella classifica.