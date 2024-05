Aloft: abbiamo provato il survival 'cozy'

Noi abbiamo provato la versione alpha di Aloft , ma tutti, però, possono dare una possibilità al gioco vista la presenza di una demo gratuita su Steam. Questa esperienza non solo ci ha fatto divertire, ma ci ha davvero stupito perché riesce, dopo diverse ore di avventura, dove moltissimi altri hanno fallito: grazie ai suoi momenti apicali nella progressione, passa dal "solito survival" senza nulla da dire, a un'esperienza in grado di distillare attimi di gioia purissima.

Nata su TikTok, la categoria dei cosiddetti "cozy games", giochi rilassanti, belli da vedere e che non sfidano troppo il giocatore, si è diffusa rapidamente nel mondo dei videogiochi andando a influenzare i generi più diversi. Aloft è un survival dall'impostazione più classica possibile (raccogliere risorse, costruire la base, esplorare la mappa), ma la sua atmosfera rilassante, immaginifica e piena di meraviglia non solo ne fanno un perfetto "cozy game" ma riescono a farlo emergere in un genere decisamente affollato.

Una volta ottenuto un nuovo oggetto, infatti, apparirà nel vostro inventario con un puntino giallo affianco e questo non sparirà finché non avrete provato tutte le combinazioni possibili con gli altri consumabili in vostro possesso. Non importa se non ne avrete abbastanza, potrete simulare combinazioni e varianti per scoprire le ricette più diverse. Le strutture, invece, vengono apprese da dei progetti infusi in alcune pietre sparse per i cieli dei Aloft. Questo vuol dire che l'esplorazione del mondo e la sperimentazione nella realizzazione dei consumabili sono sempre premiate e incoraggiate.

Raccolta la legna, i tappeti erbosi, le pietre e qualche altra cosa potrete, finalmente, iniziare a librarvi tra le isole volanti grazie al vostro nuovo aliante. Non c'è da preoccuparsi della resistenza (si consuma davvero lentamente) o di precipitare: se vorrete salire di quota lui lo farà perché nelle terre di Aloft (c'è un gigantesco ciclone nel mezzo dopotutto) c'è sempre vento . A questo punto vale la pena sottolineare quanto intuitivo sia il processo di scoperta di nuove ricette per il sistema di crafting. Quando inizierete a esplorare, infatti, troverete forzieri pieni di materiali e altri oggetti che possono tutti essere combinati al tavolo da lavoro.

Durante la prima mezz'ora di Aloft vi sembrerà di aver installato il gioco sbagliato perché non solo sarete bloccati sulla prima isola, ma dovrete tagliare alberi, rompere pietre e compiere tutto il catalogo delle solite azioni dei survival. L'altra cosa che noterete è che quasi ogni interazione necessita di un piccolo quick time event per essere portata a termine. Abbattere gli alberi, picconare le rocce, creare gli oggetti e, il meglio riuscito, raffinare il legno grezzo in tavole. Se avrete il tempismo giusto, infatti, il processo di trasformazione sarà più veloce: un modo semplice e divertente di riempire quello che di solito è un momento morto.

Momenti apicali

Aloft raggiunge dei picchi in grado di suscitare una forte emozione in chi gioca grazie a una sapiente combinazione di traguardi raggiunti e senso di scoperta e avventura

Uno dei momenti apicali che hanno reso questo gioco speciale è stata la prima volta che ci è stato chiesto di lanciarci nel vuoto per provare l'aliante. La musica, da calma e rilassante, si è fatta intensa e le meccaniche di spinta, recupero energia e manovra hanno lavorato all'unisono per restituire un'esperienza piena di gioia e capace di risollevare anche lo spirito più oppresso dai pesi della quotidianità. Continuando a esplorare, poi, ci siamo imbattuti in una pietra che ci ha fornito il progetto di un timone. Ispezionando l'oggetto abbiamo capito di trovarci davanti al punto forte di Aloft: pilotare le isole.

Dopo aver raccolto il progetto del timone, delle vele e dei galleggianti, potrete mettervi al lavoro per rendere una delle isole più piccole la vostra personalissima base volante. Servono un po' di risorse, quindi dovrete andare a raccoglierle nelle zone adiacenti ma bastano le due stazioni di crafting iniziali a realizzare tutto quello che vi serve. In base alla grandezza di ciascuna isola vi serviranno un certo numero di vele, galleggianti e timoni per farla muovere, ma quando ci riuscirete, vivrete forse il momento più emozionante che Aloft ha da offrire per ora. Non dimenticate, a questo punto di realizzare il letto (un altro progetto che si sblocca all'inizio) perché questo vi permetterà di avere sulla vostra isola semovente un'iconcina a forma di casa.

Tenete sempre d'occhio l'iconcina della casetta dopo averla posizionata sulla vostra isola perché in Aloft è facile farsi rapire dall'esplorazione e perdersi tra le nuvole, letteralmente

È facilissimo perdersi in Aloft, non c'è una mini-mappa e le isole, da lontano, sembrano tutte uguali. Avere l'iconcina della casa per sapere dove ritornare a recuperare salute e risorse è fondamentale. A questo punto inizia la vera esplorazione di Aloft, quella che vi serve a raccogliere le risorse necessarie a trasformare la vostra piccola isola in una sorta di Laputa, la colossale città fluttuante dell'omonimo film dello Studio Ghibli. Potrete persino reclutare degli animali da fattoria per avere il vostro personalissimo gregge che non solo produrrà risorse, ma può essere coccolato in abbondanza. Ci sono infinite possibilità di trasformazione della vostra isola e già in questa versione alpha è possibile trovare i materiali da costruzione più diversi.

L'ultimo aspetto del gioco che vale la pena sottolineare è il sistema di combattimento. Aloft ha una musica rilassante, una natura verdeggiante e tramonti dai colori caldissimi ma ha anche un nemico: la corruzione. Alcune isole, infatti, sono ricoperte da un miasma e da una corruzione fungina che voi avete il compito di estirpare. Per farlo dovrete uccidere i nemici presenti sull'isola e distruggere le strutture che li generano, degli alti funghi gialli. Qui è dove il gioco fa più fatica sia in fatto di animazioni che di registrazione dei colpi ma, vista la qualità di tutto il resto, capiamo che questa sezione non fosse in cima alla lista delle priorità degli sviluppatori.