Il trailer giapponese di Assassin's Creed Shadows ha inevitabilmente una marcia in più

Considerata l'ambientazione del Giappone feudale, era inevitabile che il trailer giapponese di Assassin's Creed Shadows avesse una marcia in più rispetto a quello pubblicato inizialmente da Ubisoft, parlato in inglese.

Sappiamo per certo che Assassin's Creed Shadows includerà il doppiaggio in italiano, ma chi desidera vivere questa esperienza nella maniera più autentica possibile potrà appunto optare per il doppiaggio in giapponese, ricorrendo ai sottotitoli nella nostra lingua.

Non a caso Ghost of Tsushima, disponibile da alcuni giorni anche su PC, ha fatto di questa possibilità una vera e propria feature, consentendo di scegliere all'inizio della campagna se si desideri ascoltare le voci giapponesi per un'immersione assoluta nelle atmosfere del gioco.

Date (di nuovo!) un'occhiata al trailer di Assassin's Creed Shadows, qui sotto, e diteci la vostra: come rende in giapponese?