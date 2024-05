Ghost of Tsushima è disponibile da oggi su PC: il trailer di lancio lo conferma

Ghost of Tsushima è ora disponibile su PC con la ricca Director's Cut: lo conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Sony, che integra i pareri espressi dalla stampa internazionale ai tempi del debutto su PlayStation.

Come probabilmente ricorderete, Ghost of Tsushima ha ricevuto ottimi voti e la Director's Cut ha fatto anche meglio, dunque non resta che scoprire se anche in questo caso i ragazzi di Nixxes sono riusciti a confezionare una conversione da applausi.

L'edizione del titolo di Sucker Punch che approda oggi su Steam include non solo l'esperienza originale ma anche l'espansione Iki Island e la modalità multiplayer Legends, che come ben noto richiede un account PSN per poter essere utilizzata.