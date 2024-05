Non solo Google e OpenAI: arriva in Italia Claude 3 di Anthropic, un bot più potente di GPT-4

Il bot conversazionale Claude AI di Anthropic, in grado di elaborare istantaneamente testi lunghi fino a 500 pagine, fa il suo ingresso in Italia.

A marzo, Anthropic ha presentato i modelli Claude 3, ma l'Europa è stata tagliata fuori dalla loro introduzione. In soli due mesi, grazie al supporto di Amazon e Google, la società di intelligenza artificiale ha adattato il suo lavoro per conformarsi alle rigide normative dell'AI Act, che entrerà in vigore il prossimo anno.

Ora, il bot Claude AI è disponibile ufficialmente in Europa, sia come applicazione web che tramite l'App Store per iOS, con offerte sia gratuite che a pagamento. La sua capacità computazionale si estende fino a 200.000 token, l'equivalente di un tomo da circa 500 pagine.

Tre versioni, tre modelli L'introduzione di Claude in Europa è stata preceduta da un lavoro aggiuntivo per adeguarsi alle rigide normative dell'AI Act, che entreranno in vigore l'anno prossimo Il chatbot, giunto alla sua terza versione, ha compiuto un salto in avanti rilevante.

Anthropic ha dichiarato una maggiore precisione, meno errori e una migliore capacità di comprendere e rispondere a domande complesse e fattuali, con un tasso di scarto e rifiuto delle richieste trascurabile.

La famiglia Claude 3 comprende tre modelli con diverse prestazioni: Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet e Claude 3 Opus. Il contesto da 200.000 token di cui si faceva riferimento sopra, nei chatbot, si riferisce alla lunghezza massima del testo inserito come input.

Considerando questo intervallo e una media di circa 300 parole per pagina, si spiega perché Claude AI si ritenga in grado di "assorbire" un testo lungo circa 500 pagine.

A confronto, ChatGPT, in base alla versione utilizzata, spazia dai 4 ai 128 mila token. Anthropic afferma che Claude 3 mostra una forte comprensione e fluidità nelle lingue europee come il francese, il tedesco, lo spagnolo e l'italiano.

Nella scheda tecnica presentata a marzo, l'azienda dichiara un punteggio dell'80% sul Multilingual MMLU (Ragionamento) a 5-shot.

Questo termine indica l'accuratezza dei modelli di IA nei compiti su un benchmark specifico: 5 shot indicano che al modello sono state fornite 5 coppie complete di domande e risposte come esempi dimostrativi prima di valutarne le prestazioni sulle restanti istanze di test per il compito di ragionamento sul dataset multilingue MMLU. Mentre Haiku rappresenta l'entry level, Sonnet è presentato come il chatbot che offre un equilibrio ideale tra intelligenza e velocità, con prestazioni elevate a un costo inferiore rispetto ai concorrenti.

Haiku, la versione meno avanzata, è adatta per migliorare le interazioni con i clienti aziendali e la moderazione dei contenuti. Il modello più avanzato, Opus, può raggiungere anche un contesto da 1 milione di token per clienti selezionati.

Secondo gli sviluppatori, questa versione dimostra "Livelli quasi umani di comprensione e fluidità in compiti complessi" e supera la concorrenza nella maggior parte dei benchmark di valutazione, inclusi la conoscenza esperta a livello universitario (MMLU), il ragionamento esperto a livello di laurea (GPQA) e la matematica di base (GSM8K).