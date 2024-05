Palworld e Men of War 2 sono in arrivo su GeForce NOW, tutte le novità da NVIDIA

Oltre alle meccaniche esplorative e di scoperta dei Pal, il gioco mette in scena battaglie assolutamente spettacolari e non disdegna elementi survival e crafting per aggiungere ulteriore corposità a un'esperienza da non perdere.

Con i suoi 25 milioni di giocatori in un mese, Palworld non ha bisogno di presentazioni: il " Pokémon con le armi " sviluppato da Pocket Pair si pone come un'aggiunta di grandissimo spessore al catalogo di GeForce NOW.

Palworld e Men of War 2 sono in arrivo sulla piattaforma GeForce NOW : lo ha annunciato NVIDIA, rivelando anche le altre novità disponibili questa settimana nel catalogo del suo servizio cloud:

Gli altri giochi

L'artwork ufficiale di Men of War 2 riprende il tema della guerra, con truppe di terra e blindati che avanzano sul campo di battaglia

Men of War 2 è il nuovo capitolo della serie strategica in tempo reale firmata Best Way e ambientata durante la seconda guerra mondiale, con la possibilità di controllare un numero inedito di unità specializzate e di godere di una precisione storica sorprendente.

Impegnati in complesse battaglie per il dominio del territorio, dovremo affrontare nemici mossi da un'intelligenza artificiale sofisticata, guidare le nostre truppe sui fronti più pericolosi e trovare le tattiche migliori per ottenere la vittoria.

Die by the Blade è invece un originale picchiaduro all'arma bianca in cui i duelli possono concludersi anche solo dopo una singola mossa, come accadeva nel classico e indimenticato Bushido Blade. Sarete abbastanza veloci e precisi da sopravvivere?

Ambientato in un mondo a base voxel Colony Survival è uno strategico in prima persona sviluppato da un team composto unicamente da due persone, in cui verremo chiamati a costruire la nostra colonia, gestirne le unità e affrontare orde di mostri che ogni notte proveranno ad attaccare i nostri insediamenti.

Tomb Raider: Definitive Edition, infine, è appunto la versione definitiva del reboot targato Crystal Dynamics, che introduce una Lara Croft inedita, giovane, inesperta e ben diversa dall'esploratrice senza paura che abbiamo imparato a conoscere con gli episodi classici.