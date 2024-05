Senua's Saga: Hellblade II: ecco com'è stato realizzato il sistema di combattimento

In Senua's Saga: Hellblade II praticamente ogni movimento è stato eseguito da attori in carne e ossa, per essere scansionato e ottenere l'esperienza più realistica e umana possibile. Secondo il capo dello studio Dom Matthews, solo le catture per le sequenze di combattimento hanno richiesto quasi 70 giorni pieni per essere completate.

Per Ninja Theory il primo Hellblade, uscito nel 2017, è stato un'esperienza davvero speciale: un gioco breve incentrato sulla salute mentale della protagonista, che alla fine ha dato i suoi frutti. Con il seguito lo studio vuole espandere quell'esperienza in ogni possibile direzione, grazie al maggiore accesso a tecnologie all'avanguardia, incluso uno studio interno per il motion capture.

Combattere e raccontare

Attori durante delle fasi di motion capture

"Vediamo la performance capture come uno strumento per fornire la performance del personaggio nel modo più puro possibile", ha spiegato Matthews. "Abbiamo colto questa opportunità perché si lega al nostro obiettivo di fare tutto il possibile immergere il giocatore."

Nel post, il combattimento in Hellblade II viene definito enormemente migliorato rispetto al primo capitolo, pur non essendo stato pensato in modo tradizionale. Non ci saranno quindi orde da affrontare, ma ogni scontro sarà intenzionale, ossia progettato all'interno della narrazione. Ogni mossa di Senua è stata creata per allineare il giocatore alla sua lotta, interna ed esterna.

"Invece di prendere quello che avevamo già e fare delle aggiunte, abbiamo guardato a come potevamo andare più in profondità verso ciò che ci interessava davvero, ossia rendere il combattimento significativo per la narrativa", ha spiegato Matthews.

Stando a quanto descritto, ogni combattimento porterà Senua allo stremo. "C'è un peso, sia da parte di Senua che dei suoi nemici, che trasforma tutto in una danza disperata piuttosto che in uno scontro di potenza. Produce sequenze estenuanti ed esaltanti, generando la sensazione di una intensa serie di combattimenti contro boss, anche quando si tratta di nemici considerabili normali."

Il combattimento sarà brutale

"Volevamo portare un senso di brutalità e lotta nel combattimento uno contro uno", ha detto Benoit Macon, direttore del combattimento di Hellblade II. "C'è un senso di connessione tra il combattimento e la narrativa."

Sarà davvero così eccezionale? Per scoprirlo non ci resta che aspettare il 21 maggio 2024, quando Senua's Saga: Hellblade II sarà pubblicato per Xbox Series X|S, Windows PC, Steam e Cloud - e sarà disponibile con Xbox Game Pass e PC Game Pass da subito.