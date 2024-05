Epic Games Store: anche il gioco della prossima settimana è misterioso, probabilmente un tripla A

Quale potrebbe essere? Impossibile dirlo in questo momento, dato che Epic Games ha usato un'immagine segnaposto per tenerlo nascosto. Naturalmente sono sempre possibili delle fughe di notizie che ce lo facciano conoscere prima del tempo, come avviene regolarmente da qualche anno a questa parte.

Spazio anche ai MEGA Saldi 2024

Dragon Age: Inquisition è il gioco gratis di questa settimana

Quando il nuovo gioco sarà disponibile, diventerà possibile riscattarlo entro e non oltre il giovedì successivo, il 30 maggio, quando sarà regalato un nuovo gioco. Per farlo vostro vi basta accedere al client dello store, scaricabile gratuitamente, oppure raggiungere questo indirizzo, dove troverete tutti i titoli gratuiti dell'Epic Games Store, con in testa quelli appena sbloccati.

Come dicevamo, i regali di lusso che sta facendo l'Epic Games Store sono legati ai suoi MEGA Saldi 2024, iniziati oggi 16 maggio e disponibili fino al 13 giugno. Tantissimi i giochi in offerta, con sconti anche molto alti. Vi segnaliamo ad esempio God of War a 24,99€ invece di 49,99€ (-50%), il recentissimo Skull and Bones a 29,99€ invece di 59,99€ (-50%), Alan Wake 2 a 39,99€ invece di 49,99€ (-20%), Dead Island 2 a 29,99€ invece di 59,99€ (-50%) e tanti altri ancora.

Insomma, vale sicuramente la pena di fare un giro sulla pagina ufficiale dei MEGA Saldi 2024 per scoprire tutti gli sconti e le offerte disponibili. Considerate che oltre ai giochi gratuiti, in occasione dei saldi, EGS regala anche alcuni contenuti per dei popolari titoli free-to-play, come Honkai: Star Rail, Genshin Impact, Fortnite, Fall Guys e tanti altri ancora.