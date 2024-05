Nintendo Switch 2 offrirà texture migliori di Xbox Series S grazie ai 12 GB di RAM?

Il DLSS sarà un game changer?

Dicevamo: Nintendo Switch 2 probabilmente non sarà potente come Xbox Series S, ma il supporto per la tecnologia DLSS rivestirà un ruolo fondamentale per consentire alla console di offrire una determinata qualità visiva pur lavorando in realtà a risoluzioni "poco impegnative".

In quest'ottica i 12 GB di RAM torneranno sicuramente utili e il risultato finale potrebbe sorprendere chi è al corrente dell'effettiva potenza di una macchina che, sulla carta, ha tutto ciò che serve per fare decisamente bene.

Resta solo da capire quando Nintendo Switch 2 verrà annunciato: l'azienda ha confermato che se ne parlerà nel corso di quest'anno fiscale, ma un reveal ufficiale non arriverà probabilmente prima dell'estate.